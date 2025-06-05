Coco Gauff Fransa Açık Finaline Yükseldi

Coco Gauff Fransa Açık Finaline Yükseldi
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ABD'li tenisçi Coco Gauff, Fransa Açık yarı finalinde Fransız Lois Boisson'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Gauff, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile finalde karşılaşacak.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff, Fransız Lois Boisson'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 2 numarası Gauff ile klasmanın 361. sırasındaki Boisson karşılaştı.

Gauff, turnuvaya özel davetle katılan Boisson'u bir saat 9 dakika sonunda 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu.

Kariyerinde bir grand slam şampiyonluğu (2023 ABD Açık) bulunan Gauff, 2022 yılının ardından Fransa Açık'ta ikinci kez finale kaldı.

İlk kez grand slam ana tablosunda mücadele eden Boisson ise sürpriz sonuçlara imza attığı Fransa Açık'ta yarı final oynama başarısı gösterdi.

Sabalenka ile Gauff arasındaki tek kadınlar finali, 7 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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