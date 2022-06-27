CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası sona erdi
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Polonya'da düzenlenen CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası sona erdi.
Polonya'da düzenlenen CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Poznan kentinde gerçekleştirilen organizasyona 15 ülkeden 527 sporcu katıldı.
Türkiye'nin 4 milli sporcuyla temsil edildiği şampiyonanın ilk gününde Kaan Efe Kaya, 200 ve 400 metre çift palet kategorilerinde iki gümüş madalya kazanmıştı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor