CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası
AA - Musa Samur - Spor
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CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Efe Kaya, iki gümüş madalya elde etti.
CMAS Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Efe Kaya, iki gümüş madalya elde etti.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Poznan kentindeki organizasyonda Kaan Efe Kaya, 200 ve 400 metre çift palet kategorilerinde 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona yarın sona erecek.
AA / Musa Samur - Spor