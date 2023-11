Ronny Deila Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız

Maxim de Cuyper Yarın 3 puan almaya çalışacağız

Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA)- Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, '1'inci olmak ana hedefimiz. Yarın kazanmak için çıkacağız. Bunu yaparsak takım olarak güvenimiz artacak' dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve Maxim de Cuyper açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini söyleyen Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, '1'inci olmak ana hedefimiz. Yarın kazanmak için çıkacağız. Bunu yaparsak takım olarak güvenimiz artacak. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş'a yeni bir teknik direktör geldi ve daha sonra hiç yenilmediler. Bizim için güzel bir tecrübe olacak. 3 puan alabilirsek de çok iyi olacak. Bu sene Avrupa ve ligi aynı anda düşünmek zorundayız. Sevindirici olan sakat oyuncular geri döndü. Şu an takım olarak pozitif bir durumdayız' değerlendirmesinde bulundu.

Ronny Deila, takım kaptanı Hans Vanaken'in forma giyemeyecek olmasıyla ilgili ise 'Tabii ki garip biraz. Hiç sakatlanmamıştı ama onsuz da başarı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Hans farklı bir oyuncu. O pozisyon için kaliteli seçeneklerimiz var' ifadelerini kullandı.

MAXIM DE CUYPER KEYFİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Her futbolcunun daha üst seviyeyi hayal ettiği ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynamaktan memnun olduğunu belirten Maxim de Cuyper, 'Şu an Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz ama her futbolcu daha üst seviyeyi hayal eder. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak gibi ama her perşembe akşamı maç oynamaktan memnunum. Bunun keyfini çıkarmaya çalışacağım' dedi.

Grup 1'incisi olmak istediklerini belirten 22 yaşındaki sol bek, 'Gruptan 1'inci çıkarsanız bir tur oynamadan geçiyorsunuz. Bu oldukça önemli. İki eksik maç oynamak demek oluyor. O yüzden 1'incilik için oynayacağız. Bodo'dan bir adım öndeyiz bu konuda ama yarın yine de 3 puan almaya çalışacağız' diyerek sözlerini noktaladı.