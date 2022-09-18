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Clinton N'Jie, Sivasspor'da siftah yaptı

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Clinton N'Jie, Sivasspor'da siftah yaptı

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Clinton N'Jie, MKE Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Clinton N'Jie, MKE Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sivasspor'da Clinton N'Jie attığı golle, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk yarısı Ahmed Musa'nın yerine dahil olan Kamerunlu oyuncu, 48. dakikada Fredrik Ulvestad'ın pasıyla topu ağlarla buluşturdu. N'Jie böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan N'Jie, 4 kez de ilk 11'de görev aldı. Clinton N'Jie, 443 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler

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