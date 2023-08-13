Clinton N'Jie, Samsunspor maçında ilk golünü attı

EY Sivasspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Clinton N'Jie, Samsunspor maçında fileleri havalandırarak ilk golünü kaydetti. Kamerunlu oyuncu, 12. dakikada Samu Saiz'in pasıyla topu ağlarla buluşturdu. N'Jie böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretirken, lige de golle başladı.

EY Sivasspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Clinton N'Jie, Samsunspıor maçında fileleri havalandırarak ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Sivasspor'da Clinton N'Jie attığı golle, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Kamerunlu oyuncu, 12. dakikada Samu Saiz'in pasıyla topu ağlarla buluşturdu. N'Jie böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretirken, lige de golle başladı.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan N'Jie, takım arkadaşlarıyla sevinç yumağı oluşturdu. - SİVAS