Clinton N'Jie, MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gördü

EY Sivasspor'un futbolcusu Clinton N'Jie, MKE Ankaragücü maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. N'Jie, 6. haftada oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 3-1 Ankaragünü'nün üstünlüğü ile sonuçlanan Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının 59. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Clinton N'Jie, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Çağdaş Altay tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve N'Jie, oyun dışı kaldı.

30 yaşındaki oyuncu, ligin 6. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak. - SİVAS