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Cleveland, Knicks'i yenerek seride durumu eşitledi

Cleveland, Knicks'i yenerek seride durumu eşitledi

Spor Haberleri

NBA Doğu Konferansı play-off turu ikinci maçında Cleveland Cavaliers, evinde New York Knicks'i 107-90'lık skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

NBA Doğu Konferansı play-off turu ikinci maçında Cleveland Cavaliers, evinde New York Knicks'i 107-90'lık skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmayı 5 sayı, 6 asist ve 1 blokla tamamladı.

NBA'de play-off heyecanı 3 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda play-off'lara 4. sıradan giren Cleveland Cavaliers, 5. sıradan play-off bileti alan New York Knicks'i evinde 107-90'lık skorla yenerek seride eşitliği yakaladı. Cleveland'da Darius Garland 32 sayı ve 7 asist, Caris LeVert 24 sayı ve 4 ribaund, Donovan Mitchell de 17 sayı ve 13 asist ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman da 22 dakika parkede kaldığı karşılaşmayı 5 sayı, 6 ribaund ve 1 blokla tamamladı. Knicks'te ise Julius Randle'ın 22 sayı ve 8 ribaundu, Jalen Brunson'un 20 sayı ve 6 asisti ve R.J. Barrett'in de 14 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Serinin 3. maçı, 21 Nisan'da New York Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

Boston, Atlanta karşısında seride 2-0 öne geçti

Doğu Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde ilk maçı kazanan Boston Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 119-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Boston'da Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle double-double yaparak takımını galibiyete taşıdı. Tatum, Paul Pierce'ın ardından Celtics tarihinde 25+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5 üçlük atan ikinci oyuncu oldu. Ev sahibi ekipte Derrick White 26 sayı ve 7 ribaund, Jaylen Brown 18 sayı ve 3 ribaund, Marcus Smart da 14 sayı ve 6 asist ile katkı verdi. Atlanta'da ise Dejounte Murray 29 sayı ve 6 asist, Trae Young 24 sayı ve 6 asist, Bogdan Bogdanovic de 18 sayı ve 4 asist ile müsabakayı tamamladı. Serinin 3. maçı, 21 Nisan'da Atlanta'nın sahasında yapılacak.

Suns, Clippers'ı mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi

Batı Konferansı play-off karşılaşmasında Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 123-109'luk skorla yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Suns'ta Devin Booker 38 sayı ve 9 asist, Kevin Durant 25 sayı ve 6 ribaund, Torrey Craig 17 sayı ve 3 ribaund ve Chris Paul da 16 sayı, 8 asistle karşılaşmayı tamamladı. Clippers'ta ise Kahwi Leonard 31 sayı ve 8 ribaund, Russell Westbrook 28 sayı ve 5 asist, Eric Gordon da 12 sayı ve 2 ribaund ile mücadele etti. Serinin 3. müsabakası, 20 Nisan'da Clippers'ın evinde oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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