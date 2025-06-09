Clement Lenglet, Barcelona'dan Atletico Madrid'e Transfer Oldu
İspanyol kulübü Barcelona'dan ayrılan Clement Lenglet, bonservis bedeli olmadan Atletico Madrid'e katıldı. 2028'e kadar Atletico'da kalacak olan Lenglet, daha önce Barcelona ile bir İspanya Şampiyonluğu yaşadı ve Fransa Milli Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona'dan ayrılan Clement Lenglet, bonservis bedeli ödenmeden Atletico Madrid'e transfer oldu.
Atletico Madrid'in internet sitesindeki açıklamaya göre Fransız savunmacı, 2028'e kadar Atletico oyuncusu olacak.
Barcelona ile 1 İspanya Şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki Lenglet, 16 kez yer aldığı Fransa Milli Takımında 2021'de UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor