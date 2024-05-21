Claudio Ranieri emekliye ayrıldı

İtalya ekibi Cagliari'nin tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri, emekliye ayrıldığını açıkladı.

Ranieri, Cagliari Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

Teknik direktörlüğe 1986'da başlayan 72 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yaptı. Ranieri, 38 sene süren teknik direktörlük kariyeri boyunca Cagliari'nin yanı sıra ülkesinde Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, Sampdoria, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Watford, Fulham, Leicester City, Fransa'da Monaco ve Nantes'ı çalıştırdı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da kısa süre görev alan Ranieri, Cagliari'yi başına geçtiği iki dönemde de İtalya 1. Futbol Ligi'ne (Serie A) taşıdı. Fiorentina ile İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa, Valencia ile İspanya Kral Kupası, UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Süper Kupa'da birer kez mutlu sona ulaşan Ranieri, en büyük başarısını ise Leicester City'yi 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak yaşadı.

Bu sezon Ranieri yönetiminde 36 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Cagliari, son hafta öncesi Serie A'da kalmayı garantiledi.