CK Enerji'den 19 Mayıs'a Özel Reklam Filmi

CK Enerji, genç sporcuların yer aldığı özel bir reklam filmi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Milli sporcuların yer aldığı filmde, sporcuların bu yıl içinde kazandıkları madalyaların sayısı soruldu.

CK Enerji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı genç sporcuların yer aldığı özel bir reklam filmi ile kutladı. Filmde milli sporcular, 'Bir yılda kaç 19 Mayıs var?' sorusuna 19 Mayıs'tan aldıkları güçle bu yıl içinde aldıkları madalyaların sayısı ile yanıt veriyor.

CK Enerji, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıldönümünü yeni bir reklam filmi ile kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan filmde, CK Enerji'nin "Sporun Enerjisi" projesi ile destek verdiği genç sporcular yer aldı.

Yurtiçi ve yurt dışında elde ettikleri başarılar ile Türkiye'yi gururlandıran milli sporcular, filmde 'Bir yılda kaç 19 Mayıs Var?' sorusuna 19 Mayıs'tan aldıkları güçle yıl içinde kazandıkları madalyaların sayısı ile yanıt verdi. Reklam filminin sonunda 'Senin ne kadar çok hayalin varsa o kadar çok 19 Mayıs var çünkü her 19 Mayıs'ın ardında O'nun yapabilirsin diyen sesi var' denilerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha saygı, minnet ve sevgi ile anıldı.

ÇEKİMLER GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Filmde, CK Enerji'nin desteklediği sporculardan paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu, judocu Aleyna Tutuş, okçu Irmak Yüksel, halterde yarışan Mustafa Eliş bizzat rol alırken paralimpik masa tenisçileri Nesim Turan ile Abdullah Öztürk, yüzme branşında yarışan özel sporcu Ulaş Yılmazoğlu, paralimpik okçu Öznur Cüre ve triatlet Mehmet Anıl Doğan'ın da katıldıkları şampiyonalardan gerçek görüntüler paylaşıldı.

Hazırlık aşaması yaklaşık 2 hafta süren ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde çekilen filmde, sporcuların branşlarına göre özel alanlar oluşturuldu. Yapım şirketi Superfly Films, Reklam Ajansı Grafis DDB tarafından çekilen filmin yönetmenliğini Sertan Özcan, Yönetici Yaratıcı Yönetmenliğini ise Kadir İnan üstlendi.