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Cizreli Boksör Nurselen Yalgettekin Finalde

Cizreli Boksör Nurselen Yalgettekin Finalde
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Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, Bulgaristan'daki U22 Avrupa Boks Şampiyonası yarı finalinde İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi. 20 Ekim'de İrlandalı rakibiyle şampiyonluk için ringe çıkacak.

Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettin, Bulgaristan'ın Sofia kentinde düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası yarı final müsabakasında İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın Sofia kentinde 08-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Turbinina Sofiia'yı yendi. Yarı finalde İspanyol rakibi Gonzalez Ortega Carmen'i de mağlup eden Yalgettekin finale yükseldi. Milli boksör Yalgettekin, 20 Ekim Pazar günü Avrupa şampiyonluğu için İrlandalı Irvıng Carleıgh Maria ile mücadele edecek.

Elde edilen başarıların, kazanılan madalyaların tesadüf olmadığını sıkı bir çalışma ve büyük emeklerin karşılığında elde edildiğini ifade eden Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, şampiyonanın hazırlıklarına Cizre'de antrenörü Rıdvan Budak yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Boksa başlarken kendisine bazı hedefler belirlediğini ve bu hedeflere ulaşmak için tüm turnuvalarda büyük bir özgüven ile mücadele ettiğine vurgu yapan Yalgettekin, "Önüme çıkan engelleri tek tek aşarak hedeflerime ilerlemeye devam ediyorum. Öncelikli hedefim U-22 Avrupa boks şampiyonu olmak akabinde de Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip Olimpiyat Şampiyonu olmaktır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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