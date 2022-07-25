Cizre Serhat Spor Kulübü Başkanı görevinden istifa etti

Bölgesel Amatör Lig 1 Bölgede mücadele eden Şırnak temsilcisi Cizre Serhat Spor Kulüp Başkanı İzzet Acet görevinden istifa ettiğini açıkladı.

2018 yılından bu yana Cizre Serhat Spor'da kulüp başkanlığını yürüten İzzet İzzet Acet bugün itibariyle istifa ettiğini kaydetti. Acet, yaptığı açıklamada; "Kulübümüze oyuncularımızın konaklaması için geçen sezon tahsis edilen Cizre şehir stadı karşısında bulunan öğrenci yurdu Hayrat Vakfına devredildi. Yeni sezon öncesi yurdun boşaltılması istendi. Kulübün kuruluşundan bu güne kadar ailevi ve şahsi hiçbir bir çıkar ve menfaatimin olmadığını yapılan hizmetin sadece bölge gençlerinin spora ve sportif faaliyetlerine teşvik etmek, Cizre'nin gençlerine yol açmaktan başka bir maksadımızın olmadığını buradan değerli halkımızın bilmesini isterim. İş yoğunluğumdan zamanımı ayıracak vaktimin olmadığımı, sizlere bildirmek istiyorum. Her sezon yaptığımız gibi yönetim kurulumuzla beraber yine en iyisini yapmaya çalıştık, fakat olmadı. Gönül isterdi ki Cizre Serhat Spor kulübünün hakkettiği üst liglere taşımak ve memleketimize profesyonel bir takım kazandırabilmekti, ancak kısmet olmadı, 2 puan farkla şampiyonluğu kaçırdık. Bu vesile ile Bu güne kadar hiç bir şekilde desteğini esirgemeyen Cizre Serhat Spor yönetim kuruluna, Cizre halkına, Cizre Botanlılar taraftar grubuna, Türkiye'nin her yerinden destekte bulunan bütün sevenlerimize şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Spor