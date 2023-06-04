Cizre Diclespor Şırnak U17 Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Şırnak U17 Gelişim Ligi'nde tüm rakiplerini yenen Cizre Diclespor, namağlup şampiyon oldu. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Cizre Diclespor, Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Şırnak U17 Gelişim Ligi'nde tüm rakiplerini yenen Cizre Diclespor, namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği Şırnak Gelişim U17 Ligi'nde, Cizre Belediye Spor, Cizre Nuh Spor, Cudi Gençlik Spor, 1960 Silopi Spor, Silopi Belediye Gençlik Spor ile Şırnak İdmanyurdu Spor takımlarını yenen Cizre Diclespor, namağlup şampiyon oldu. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Cizre Diclespor, Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Elde ettikleri başarının zorlu ve özverili bir çalışmanın sonucu ile ortaya çıktığını ifade eden Cizre Diclespor Teknik Direktörü Burak Dadak, "Rakiplerimizle çok zorlu maçlar oynadık. Ancak sporcularımız verilen taktikleri birebir yerine getirerek bugün ligi namağlup ve şampiyon olarak tamamladılar. Bu anlamda sahada göstermiş oldukları bu özverili mücadele ve elde ettikleri bu başarıdan dolayı tüm sporcularımı tebrik ederim" dedi. - ŞIRNAK