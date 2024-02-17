Cizre Diclespor Şırnak Futbol Kulübü'nü 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu

Şırnak U14 Gelişim Liginin son maçında Cizre Diclespor, deplasmanda Şırnak Futbol Kulübü takımını 6-1 mağlup edip şampiyon oldu.

Şırnak'ta düzenlenen ve 10 hafta süren U14 Gelişim Liginde Cizre Diclespor ligi şampiyon olarak tamamladı. Yeni Şırnak Stadyumunda oynanan ve az sayıdaki futbolseverin de izlediği futbol müsabakasında her iki takım sporcuları yeteneklerini sergiledi. İki takım sporcularının galibiyet için çıktığı maçın ilk yarısı Cizre Diclesporun 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha zinde ve mücadeleci bir oyun ile başlayan Cizre Diclespor, ev sahibi Şırnak Futbol Kulübüne nefes aldırmadı. İlk yarısı 2-1 biten maçta Cizre Diclespor ikinci yarıda bulduğu gollerle Şırnak Futbol Kulübü takımını 6-1 mağlup etti. - ŞIRNAK