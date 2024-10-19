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Cizre'de Nurselen Yalgettekin’in Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Cizre'de Nurselen Yalgettekin’in Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı
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Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Nurselen Yalgettekin'in final maçı Cizre'de dev ekrandan izlendi. Yalgettekin, İrlandalı rakibini yenerek zaferle ayrıldı.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.

Cizre Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda Yalgettekin'in final maçını ailesinin yanı sıra vali Birol Ekici ile kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve vatandaşlar izledi.

Nurselen Yalgettekin'in başkent Sofya'daki organizasyonda kadınlar 48 kilo final müsabakasında İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria'yı yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın izlendiği organizasyona katılanlar büyük sevinç yaşdı.

Vali Ekici, şampiyon Yalgettekin'in ailesini tebrik etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Spor

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