Cizre Belediyespor, yeni sezon için transferlere devam ediyor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, smaçörler Armin Afshin Far ve Melih Sıratça'yı kadrosuna kattı. Ayrıca orta oyuncusu Ömer Furkan Dur ile yeniden anlaşma yapıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, smaçörler İranlı Armin Afshin Far ve Melih Sıratça'yı kadrosuna katarken, orta oyuncusu Ömer Furkan Dur ile yeniden anlaştı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ülkesinin Shahrdari Varamin takımında forma giyen 25 yaşındaki Armin Afshin Far, Galatasaray'da oynayan 27 yaşındaki Melih Sıratça ve 29 yaşındaki Ömer Furkan Dur ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, üç oyuncuya yeşil-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dilendi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor