Cizre Belediyespor, yeni sezon için transferlere devam ediyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, smaçörler Armin Afshin Far ve Melih Sıratça'yı kadrosuna kattı. Ayrıca orta oyuncusu Ömer Furkan Dur ile yeniden anlaşma yapıldı.