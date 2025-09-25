Cizre Belediyespor, Taha Erden Muriç'i Transfer Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 23 yaşındaki smaçör Taha Erden Muriç'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon TÜRŞAD'da oynayan Taha Erden Muriç ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.