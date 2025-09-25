Haberler

Cizre Belediyespor, Taha Erden Muriç'i Transfer Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, geçen sezon TÜRŞAD'da oynayan 23 yaşındaki smaçör Taha Erden Muriç ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Muriç'e 'hoş geldin' diyerek başarılı bir sezon diledi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, 23 yaşındaki smaçör Taha Erden Muriç'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon TÜRŞAD'da oynayan Taha Erden Muriç ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
