Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Ekrem Payan - Spor
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Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın 5-8'incilik mücadelesi için deplasmanda oynayacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını tamamladı.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın 5-8'incilik mücadelesi için deplasmanda oynayacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan antrenman, başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirildi.

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Cizre Belediyespor, 5-8'incilik maçların hazırlıklarını tamamlayarak deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya hareket etti.

Spor Toto ile Allpower Akü Cizre Belediyespor arasındaki maç Başkent Voleybol Spor Salonu'nda yarın saat 12.00'de başlayacak.

Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Ekrem Payan - Spor

Spor Toto, voleybol, Sigorta, Cizre, Spor, Haberler

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