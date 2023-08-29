Cizre Belediyespor, Muhammed Aray ve Çağatay Durmuş'u kadrosuna kattı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, Muhammed Aray ve Çağatay Durmuş ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da hoş geldiniz denildi ve başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.