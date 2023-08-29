Cizre Belediyespor, Muhammed Aray ve Çağatay Durmuş'u kadrosuna kattı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, Muhammed Aray ve Çağatay Durmuş ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncuya da hoş geldiniz denildi ve başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, liberolar Muhammed Aray'ı kadrosuna katarken, Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Develi Belediyespor takımında forma giyen 22 yaşındaki Muhammed Aray ve 29 yaşındaki Çağatay Durmuş ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.