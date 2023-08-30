Cizre Belediyespor, Hakan Polat ve Berkan Eryüz ile anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, Hakan Polat ve Berkan Eryüz ile birer yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncuların başarılı bir sezon geçirmesi dileğinde bulunuldu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyuncular Hakan Polat ve Berkan Eryüz ile anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon TÜRŞAD takımında forma giyen 34 yaşındaki Hakan Polat ve Develi Belediyesi'nde forma giyen 30 yaşındaki Berkan Eryüz ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.