Cizre Belediyespor, Challenge Kupası'na katılma hedefiyle çalışıyor

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 8'inci bitirip play-off 5-8'incilik etabında Spor Toto'yu her iki maçta mağlup eden Allpower Akü Cizre Belediyespor, Challenge Kupası'na katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Ligi'ne çıktığı ilk yılında 5-8'incilik maçında 6'ıncılığı garantileyerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Cizre Belediyespor, ilçenin gururu oldu.

Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı 5'incilik mücadelesinin hazırlıklarını Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda sürdüren takımın amacı rakibini yenip 5. olarak Challenge Kupası'na katılmak.

Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Beşir Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın son maçlarda iyi performans göstererek Avrupa biletini aldığını söyledi.

Cizre Belediyespor'un Efeler Ligi'nde bu yıl Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmasının büyük bir başarı olduğunu dile getiren Güzel, voleybol tarihinde bu başarıyı bölge içinde herhangi bir takımın yapmadığını belirtti.

Güzel, şöyle konuştu:

"Yönetim, taraftar ve sporcuların kaynaşması sonucunda diğer takımlara nazaran daha düşük bir bütçe ile çok büyük başarı elde edildi. Şimdi sporcularımız 5'incilik için mücadele verecekler. İnşallah onu da başaracaklar. Avrupa takımlarını Cizre'de ağırlayacağız. Bu kentimizin tanıtımı için çok önemli. Daha güzel başarıları önümüzdeki dönemlerde yakalayacağımıza inanıyorum."

"İnşallah bu başarı senelerce devam edecek"

Antrenör Behmen Cıvıldak da sezon başından beri takıma güvenenleri mahcup etmediklerini, bunun sevincini yaşadıklarını belirtti.

Mütevazı bir bütçe ile daha büyük bütçeli takımları geride bırakarak büyük başarı elde edildiğini anlatan Cıvıldak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düzgün çalışma programı, antrenman ve iyi bir şekilde idare edilerek bu takımı buraya getirdik ve başarılı olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bize bu süreçte desteğini esirgemeyen yönetimimiz, teknik kadromuz ve oyuncularımı kutluyorum. İnşallah bu başarı senelerce devam edecek. Çocuklarımıza güzel bir rol model olacağız."

"Buradaki çocuklara iyi örnek olmak istiyoruz"

Oyunculardan Umut Demir ise yaptıkları mücadele sonunda Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiklerini, takımı daha iyi seviyelere getirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Hafta içinde 5'incilik maçı için sahaya çıkacaklarını dile getiren Demir, "Buradaki çocuklara örnek olmaya çalışıyoruz. İyi örnek olduğumuzu da düşünüyorum. Gelecek sezon Avrupa takımları buraya gelecek. İnşallah seneye bu takım daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

Oyunculardan Eren Koparıcı ise bölgenin son yıllarda sporla anılmaya başladığını belirterek, "İnşallah 5'inci oluruz. Bizim için daha iyi olur çünkü iyi bir yerde bitirmiş olacağız. Challenge Kupası'na gitmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"Onlar sayesinde voleybolu sevmeye izlemeye başladık"

Taraftarlardan İdris Emel ise takımlarının voleyboldaki başarılarıyla gurur duyduklarını, Avrupa'ya katılmaya hak kazanmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Emel, şunları kaydetti:

"Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı, teknik heyeti kutluyoruz. Emeklerine sağlık. Onlar sayesinde voleybolu sevmeye izlemeye başladık. İsimleri altın harflerle Cizre'ye ve kalbimize yazıldı."