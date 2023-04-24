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Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Cizre Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik etabı ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik etabı ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, 2 gün önce deplasmanda karşılaştıkları rakipleri Bursa Büyükşehir Belediyespor'a play-off ilk maçta 3-2 kaybettiklerini anımsattı.

Cıvıldak, "Bursa'daki ilk maç son setteki son sayılarla kaybettik. İkinci maçı kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Geçen yıl taraftarlarımıza ve ilçemize büyük bir gurur yaşatmıştık. Bu yılda bunu tekrarlamak istiyoruz. Bunu yapabileceğimizi gösterdik. Oyuncularımıza güveniyoruz. Yarın taraftarlarımızdan son düdüğe kadar destek bekliyoruz. Amacımız maçı kazanmak." dedi.

Şırnak Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor

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