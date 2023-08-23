Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, başantrenör Nuri Şahin ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Şahin ile daha önceki başarılı sezonların ardından tekrar anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, başantrenör Nuri Şahin ile sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 yıl ligde play-off oynama ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren başantrenörle tekrar anlaşıldığını belirtildi.

Başantrenör Nuri Şahin ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek, "2023-2024 AXA Sigorta Efeler Ligi sezonunda tekrar birlikteyiz. Takımımızın başına getirdiğimiz Nuri Şahin'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Yine, yeniden daha büyük zaferlere..." ifadeleri kullanıldı.