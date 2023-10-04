Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u mağlup etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği 9'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
İZMİR,
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin Efeler Ligi'nde sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği 9'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kaybeden Cizre ekibi, 21-25, 21-25 ve 23-25'lik setlerle salondan galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor