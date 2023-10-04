Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği 9'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u mağlup etti

İZMİR,

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin Efeler Ligi'nde sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği 9'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde Cizre Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kaybeden Cizre ekibi, 21-25, 21-25 ve 23-25'lik setlerle salondan galibiyetle ayrıldı.