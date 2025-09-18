Çisil Güngör, FIBA Kadınlar Süper Kupa Finali'nde Görev Alacak
Türkiye'nin FIBA hakemlerinden Çisil Güngör, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ile Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımları arasında oynanacak FIBA Kadınlar Süper Kupa Finali'nde düdük çalacak.
FIBA hakemlerinden Çisil Güngör, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibi ile Çekya'nın ZVVZ USK Prag arasında oynanacak FIBA Kadınlar Süper Kupa Finali'nde düdük çalacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Çarşamba günü Le Palacium'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, Çisil Güngör'ün yanı sıra İtalyan Silvia Marziali ile Sırp Ivana Ivanovic görev alacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor