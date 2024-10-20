Üye Girişi
Haberler

Ciro Immobile, Konyaspor'a Karşı Gol Attı

Ciro Immobile, Konyaspor'a Karşı Gol Attı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Konyaspor karşısında kaydettiği penaltı golüyle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı ve krallık yarışındaki yerini korudu.

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Konyaspor karşısında kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkarttı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda İtalyan santrfor Ciro Immobile rakip fileleri havalandırdı. Immobile yeşil-beyazlılar karşısında müsabakanın 30. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkarttı ve krallık yarışındaki yerini korudu. 34 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

Konyaspor karşısında 11'de sahaya çıkan Immobile, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ciro Immobile Konyaspor Beşiktaş Güncel Futbol Spor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi hangi illerde var? Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da Yenidoğan Çetesi var mı? Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı? Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.