Üye Girişi
Haberler

Ciro Immobile, Galatasaray Karşısında Beşiktaş'ın Umudu

Ciro Immobile, Galatasaray Karşısında Beşiktaş'ın Umudu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, bu sezon trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla Galatasaray karşısında takımının en büyük kozu olacak. Immobile, ligde son 4 maçında da gol atarak dikkat çekti.

Bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa'da çıktığı toplam 14 maçta 12 gole imza atan Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başaran Immobile, sarı-kırmızılı ağları da sarsmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hedef 3 puanla sahadan ayrılmak. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0 mağlup eden Kartal, derbide alınacak galibiyetle bunu taçlandırmak istiyor.

Immobile'ye güven tam

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan aynı zamanda da ligde gol krallığında da zirvede bulunan Immobile'ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam. Trendyol Süper Lig'de oynanan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 8 golü var. Ligde gol perdesini 2. haftada 4-2 kazanılan Antalyaspor mücadelesinde 2 gol kaydederek açan Ciro, bu maçtan sonra 4. hafta karşılaşmasında 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Sivasspor müsabakasında 1 gol attı. İtalyan futbolcu, 6. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Eyüpspor maçında 1, deplasmanda 3-0 biten Kayserispor mücadelesinde 2 kez ağları sarstı. Konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın tek golü yine Immobile'den gelirken, son olarak iç sahada 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona eren Konyaspor karşılaşmasında da 1 gole imza attı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da toplam 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Lugano karşılaşmasında 2 gol atmıştı.

Galatasaray'a ilk gollerini Süper Kupa'da attı

Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında kaydetti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 5-0'lık skorla kupaya uzandığı müsabakada 2 gol kaydeden Immobile, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında aynı zamanda da ilk derbisinde bu sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Ciro Immobile Galatasaray Trendyol Beşiktaş Futbol Finans Spor

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar

 Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Bütün serveti devlete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.