Çinli Zhou Zeqi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar tekvando 73 kilo finalinde Mervenur Erdem gümüş madalya kazandı. Çinli Zhou Zeqi altın madalyanın sahibi olurken, Almanyalı Alema Hadzic ve Özbekistanlı Svetlana Osipova bronz madalya almaya hak kazandı.
CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar tekvando 73 kilo finalinde Mervenur Erdem (soldan birinci) gümüş madalya kazandı. Çinli Zhou Zeqi (soldan ikinci) altın madalyanın sahibi olurken, Almanyalı Alema Hadzic (sağdan ikinci) ve Özbekistanlı Svetlana Osipova bronz madalya almaya hak kazandı, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)¦