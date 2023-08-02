Çinli Zhang Wenao, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler 3 metre tramplen atlama kategorisi için yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Çinli Zhang Wenao, gümüş madalya sahibi Çinli Liang Chaohui ve bronz madalya sahibi Güney Koreli Joung Dongmin, 2 Ağustos 2023.