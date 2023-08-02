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Çinli Zhang Wenao, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler 3 metre tramplen atlama kategorisi için yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Çinli Zhang Wenao, gümüş madalya sahibi Çinli Liang Chaohui ve bronz madalya sahibi Güney Koreli Joung Dongmin, 2 Ağustos 2023.

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler 3 metre tramplen atlama kategorisi için yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Çinli Zhang Wenao (ortada), gümüş madalya sahibi Çinli Liang Chaohui (solda) ve bronz madalya sahibi Güney Koreli Joung Dongmin, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Spor Haberler

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