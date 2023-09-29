Çinli Yüzücü Qin Haiyang Hangzhou Asya Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Çinli yüzücü Qin Haiyang, Hangzhou Asya Oyunları'nda 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandı. Qin, bu başarısını tekrarlamak için 50 metre kurbağalamada yarışacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında tek bir Dünya Şampiyonası'nda kurbağalamada üç altın madalya kazanan tarihteki ilk yüzücü olan Çinli Qin Haiyang, Hangzhou Asya Oyunları'nda da 100 ve 200 metreleri kazanmasının ardından bu başarısını tekrarlamaya hazırlanıyor.

HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Çinli yüzücü Qin Haiyang Perşembe günü 200 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak Hangzhou Asya Oyunları'ndaki 100 metre zaferine bir yenisini daha ekledi.

Qin iki dakika 7,03 saniyelik derecesiyle oyun rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu ancak bu sonuç Temmuz ayında Fukuoka'da kırdığı 2: 05.48'lik dünya rekorunun çok gerisinde kaldı.

Tek bir Dünya Şampiyonası'nda kurbağalamada üç altın madalya kazanan tarihteki ilk yüzücü olan 24 yaşındaki Çinli yıldız, bu başarısını Cuma günü 50 metre kurbağalamada yarışacağı Asya Oyunları'nda da tekrarlamaya çalışacak.

Qin, "2: 07'nin altında yüzmeyi umuyordum. Neredeyse yakalamıştım ama sanırım bu hala biraz rahatladığım anlamına geliyor" dedi.

Ev sahibi oldukları spor müsabakalarında yarışmakla ilgili yorumda bulunan Qin "Ev sahibi olduğumuzda kesinlikle farklı oluyor. Çok daha fazla şey kontrolünüz altında, bu anlamda şımartılıyoruz" ifadelerini kullandı.