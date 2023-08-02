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Çinli Xia Yuyu 10.000 metrede altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar atletizm 10.000 metre finalinde Çinli Xia Yuyu altın madalya kazandı. Türk sporcular Yayla Kılıç Gönen ve Fatma Karasu ise sırasıyla gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar atletizm 10.000 metre finalinde madalyalar sahiplerini buldu. Çinli Xia Yuyu altın, Türk sporcular Yayla Kılıç Gönen ve Fatma Karasu ise sırasıyla gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Spor Haberler

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