Çinli Wang Weiying, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 10 metre platform atlama kategorisinde Çinli sporcu Wang Weiying altın madalya kazandı. Ödül töreninde Wang Weiying'e gümüş madalya kazanan Zhang Rui ve bronz madalya kazanan ABD'li Sophia Preston McAfee eşlik etti.

CHENGDU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar 10 metre platform atlama kategorisi için yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Çinli Wang Weiying (ortada), gümüş madalya sahibi Çinli Zhang Rui (solda) ve bronz madalya sahibi ABD'li Sophia Preston McAfee, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)¦