Çinli sporcu Li Yuehong Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı
Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda yapılan Atıcılık Erkekler 25 metre Çabuk Atış Tabanca Finali'nde Çinli sporcu Li Yuehong altın madalya kazandı. Gümüş madalya Çinli sporcu Liu Yangpan'a, bronz madalya ise Kazakistanlı Nikita Chiryukin'e gitti.
HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları Atıcılık Erkekler 25 metre Çabuk Atış Tabanca Finali ödül törenine katılan altın madalya sahibi Çinli sporcu Li Yuehong (ortada), gümüş madalya sahibi Çinli sporcu Liu Yangpan (solda) ve bronz madalyanın sahibi Kazakistanlı Nikita Chiryukin, 25 Eylül 2023. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor