Çinli Jia Chundi, FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar Judo 78 kilo üstü kategorisi için yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Çinli Jia Chundi, gümüş madalya sahibi Güney Koreli Park Saetbyeol, bronz madalya sahipleri Brezilyalı Agatha Martins Silva ve Moğolistanlı Nominzul Dambadarjaa, 31 Temmuz 2023.