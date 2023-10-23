Çinli Guo Lingling, Asya Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 4. Asya Paralimpik Oyunları'nda kadınlar powerlifting 41 kilogram kategorisinde Çinli Guo Lingling altın madalya kazandı.
HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 4. Asya Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar powerlifting 41 kilogram kategorisi için düzenlenen ödül törenine katılan altın madalya sahibi Çinli Guo Lingling (ortada), gümüş madalya sahibi Kazakistanlı Tursynay Kabyl (solda) ve bronz madalya sahibi Suriyeli Noura Baddour, 23 Ekim 2023. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor