Çinli Futbolcu Wu Shaocong Türkiye'ye Çağrıda Bulundu

Rams Başakşehir'den Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gelen Türkiye liglerinde oynayan ilk Çinli futbolcu Wu Shaocong, Türkiye'ye gelmeleri çağrısında bulundu. Wu, Türkiye'de mutlu olduğunu ve kendini geliştirebileceğini belirtti.

RAMS Başakşehir'den Gençlerbirliği'ne kiralık olarak gelen Türkiye liglerinde oynayan ilk Çinli futbolcu Wu Shaocong, burada mutlu olduğunu belirterek, ülkesindeki meslektaşlarına Türkiye'ye gelmeleri çağrısında bulundu.

Çin'in Guangzhou Kulübünden geçen sezonun devre arasında Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki Wu, Süper Lig'de forma giyen ilk Çinli futbolcu unvanını aldı.

İstanbul ekibinin, gelişimini tamamlaması ve daha fazla süre alması için sezon öncesi Gençlerbirliği'ne kiraladığı Wu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye transfer sürecini anlatan Wu, "Başakşehir oyun tarzımı beğendi, ben de gelmek istedim. Türkiye'ye gelebilmek için çok çabaladım. Menajerimin de katkısıyla kulüple anlaştık. Gençlerbirliği'ne gelmek de kendi kararım. Gençlerbirliği beni çok beğendi. Kendimi geliştirmek için bu kulüpteyim. Burada kendimi geliştirebileceğimi anladım ve sonra buraya gelme kararı aldım." diye konuştu.

Bu sezon Gençlerbirliği'nin iki maçında da 90'ar dakika sahada kalan Wu, "Kulübe, takım arkadaşlarıma çok iyi uyum sağladım. Türkiye'ye alıştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

En sevdiği Türk yemeği döner

"Türkiye'ye gelen ilk Çinli futbolcuyum." diyen Wu, ülkesindeki meslektaşlarına Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ederek, "Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutluyum. Çin'den daha çok futbolcunun buraya gelmesini, benimle beraber burada futbol oynamalarını isterim. Burada kendilerini geliştirmelerini isterim. Çünkü Türkiye'deki futbol sevgisi, beni çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

"En sevdiğin Türk yemeği?" sorusuna, "Türk yemekleri bana çok güzel geldi. Döneri çok beğendim. Ayrıca Türk tatlılarını da çok beğeniyorum." yanıtını veren genç stoper, yaşadığı kente ilişkin de "Ankara'yı sessiz, sakin bir şehir olduğu için çok beğeniyorum." dedi.

İdolü Ramos

İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'u idol aldığını dile getiren Wu, kariyer hedefiyle ilgili "Bu sezonu tamamladıktan sonra Başakşehir'e geri dönüp orada performansımı sergilemek istiyorum. Süper Lig yada 1. Lig olsun, en iyi performansımı sergileyerek milli takımdaki yerimi sağlama almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ligleri değerlendiren Wu, "Süper Lig kaliteli bir organizasyon. Hızlı, tempolu bir oyun var. Şu an oynadığım lig, Süper Lig kadar hızlı değil ama burada da herkes futbolu çok seviyor ve bu bize heyecan katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wu, Gençlerbirliği'nin Trendyol 1. Lig'deki hedefine ilişkin soruyu da "Süper Lig'e yükselebilirsek bizim için en güzel sonuç olur ama adım adım ilerleyeceğiz." şeklinde yanıtladı.