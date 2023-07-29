Çinli çocuklar, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şarkı söyledi
Spor Haberleri
Geleneksel etnik Yi kostümü giyen altı çocuk, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin başlangıcında koro halinde bir şarkı söyledi. Çocuklar, Liangshan Yi Özerk İli'nden gelerek yoksulluğun azaltılmasıyla birlikte eğitim şartlarının iyileştiği bir ortamda yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.
CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Geleneksel etnik Yi kostümü giyen altı çocuk, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin başlangıcında koro halinde bir şarkı söyledi.
Jihaoyouguo, Jihelazuo, Ma Jieying, Edirehan, Jiziyisheng ve Jiduoshila, Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli'ne bağlı Zhaojue ilçesinden geldi. Farklı yaşlarda olmalarına karşın çocukların hepsi şarkı söylemekten hoşlanıyordu.
Liangshan Yi Özerk İli, bir zamanlar Çin'deki en yoksul bölgelerden biriydi. Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen büyük başarılar sayesinde çocukların eğitim şartları büyük oranda iyileşti. Akademik bilgi kazanmanın yanı sıra çocuklar artık, yeteneklerini sergileyebilecekleri daha büyük sahneye kavuştu.