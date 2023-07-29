Çinli çocuklar, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şarkı söyledi

Geleneksel etnik Yi kostümü giyen altı çocuk, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin başlangıcında koro halinde bir şarkı söyledi. Çocuklar, Liangshan Yi Özerk İli'nden gelerek yoksulluğun azaltılmasıyla birlikte eğitim şartlarının iyileştiği bir ortamda yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin provasına katılan Jiziyisheng, Edirehan, Ma Jieying, Jihelazuo, Jiduoshila (önde, soldan sağa) ve Jihaoyouguo (ortada), 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Geleneksel etnik Yi kostümü giyen altı çocuk, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninin başlangıcında koro halinde bir şarkı söyledi.

Jihaoyouguo, Jihelazuo, Ma Jieying, Edirehan, Jiziyisheng ve Jiduoshila, Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli'ne bağlı Zhaojue ilçesinden geldi. Farklı yaşlarda olmalarına karşın çocukların hepsi şarkı söylemekten hoşlanıyordu.

Liangshan Yi Özerk İli, bir zamanlar Çin'deki en yoksul bölgelerden biriydi. Yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen büyük başarılar sayesinde çocukların eğitim şartları büyük oranda iyileşti. Akademik bilgi kazanmanın yanı sıra çocuklar artık, yeteneklerini sergileyebilecekleri daha büyük sahneye kavuştu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açılış törenine katılan Jihaoyouguo (ortada), 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açılış töreni provası öncesinde oyun oynayan Ma Jieying, Jihelazuo, ve Edirehan (soldan sağa), 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açılış törenine katılan Edirehan, Jiziyisheng, Ma Jieying, Jihaoyouguo, Jiduoshila ve Jihelazuo (soldan sağa), 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wu Gang/Xinhua)

Jiziyisheng (Solda) ve Jiduoshila, Chengdu kentinde düzenlenen açılış töreni provası öncesinde poz veriyor, 16 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)