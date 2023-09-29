Çinli Atletler Asya Oyunları'nda Madalyalarını Kutladı

Çinli atletler Wang Zheng, Zhao Jie ve Güney Koreli Kim Taehui, Asya Oyunları'nda kadınlar çekiç atma finalinde madalya kazandıktan sonra kutlama yaptılar.

HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Altın madalya sahibi Çinli Wang Zheng (Ortada), Gümüş madalya sahibi Çinli Zhao Jie (Sağda) ve Bronz madalya sahibi Güney Koreli Kim Taehui, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları Atletizm Kadınlar Çekiç Atma Finali'nin ardından kutlama yapıyor, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)