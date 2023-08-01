Çinli atıcılar Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda atıcılık kadınlar 25 metre tabanca kategorisi için yapılan ödül töreninde altın madalya kazanan Çinli takım, gümüş madalya kazanan Güney Koreli takım ve bronz madalya kazanan İranlı takım poz verdi.