Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı Başvuruları Başladı

Aydın'ın Çine ilçesinde cumhuriyetin yüzüncü yılına özel düzenlenecek olan Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı için başvurular başladı. Yarışmaya sadece lisanslı bisikletliler katılabilecek.

Aydın'ın Çine ilçesinde cumhuriyetin yüzüncü yılına özel Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı düzenleyecek. Başvuruların başladığı yarışmaya sadece lisanslı bisikletliler katılabilecek.

Çine'de ilçe halkı cumhuriyetin yüzüncü yılına özel kültür sanat etkinliklerle buluşarak unutulmaz anlar yaşamaya devam ediyor. Cumhuriyet coşkusunun tüm ilçede yayılması için bu kez de 'Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı' düzenlenecek. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aydın Bisiklet İl Temsilciliği'nin de katkılarıyla düzenlenecek yarışmanın başvuruları başladı. Yarışmaya Ege Bölgesi'nden lisanslı sporcular başvurabilecek. Sadece lisanslı bisikletlilerin katılabileceği yarışmaya başvurular, online olarak yapılacak. İlçe belediyesi hizmet binası önünden başlayacak yarış, Kavşit Mahallesi'nde sona erecek.

28 Ekim Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak yarışmada birincilere çeyrek altın, ikinci ve üçüncülere gram altın hediye edilecek. 9.4 kilometrelik parkurda birincilik için pedal çevirecek bisikletlilerin yarışabileceği kategoriler ise şöyle: "Genç Erkek (17-18 Yaş), Genç Kadın (16-34 Yaş), Yıldız Erkek (15-16 Yaş, Büyük Erkek (19-34 Yaş), Büyük Kadın (35Yaş ve Üstü), Master A (35-44 Yaş), Master B (45-54 Yaş), Master C (55 Yaş ve Üstü)" - AYDIN