Çine Belediyesi, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Özel Bisiklet Tırmanma Yarışı Düzenliyor

Çine Belediyesi, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı düzenleyecek. Başvuruların başladığı yarışmaya sadece lisanslı bisikletliler katılabilecek.

Çine Belediyesi, ilçe halkını Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel kültür sanat etkinlikleriyle buluşturarak unutulmaz anlar yaşatmaya, birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Cumhuriyet coşkusunun tüm ilçede yayılması için Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in talimatlarıyla hazırlıklara başlayan Çine Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Çine-Kavşit Bisiklet Tırmanma Yarışı düzenleyecek. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aydın Bisiklet İl Temsilciliği'nin de katkılarıyla düzenlenecek yarışmanın başvuruları başladı.

Yarışmaya, Ege Bölgesi'nden lisanslı sporcular başvurabilecek. Sadece lisanslı bisikletlilerin katılabileceği yarışmaya başvurular, 'https://cine.bel.tr/duyuru/bisiklet-tirmanma-yarisi-basvuru-formu' adresinden online olarak yapılacak.

Çine Belediyesi Hizmet binası önünden başlayacak yarış, Kavşit Mahallesi'nde sona erecek.

28 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak yarışmada birincilere çeyrek altın, ikinci ve üçüncülere gram altın hediye edilecek.