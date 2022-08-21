Cincinnati Masters turnuvasında Fransız tenisçi Caroline Garcia şampiyon oldu Spor Haberleri Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından ABD'deki Cincinnati Masters'da Fransız Caroline Garcia şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından ABD'deki Cincinnati Masters'da Fransız Caroline Garcia şampiyonluğa ulaştı. ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen turnuvada WTA 1000 turnuvasında, dünya 35 numarası Garcia, 1 saat 42 süren maçta Çekya'dan dünya 28 numarası Petra Kvitova'yı 6-2, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yılın üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, dünya 35 numarası Garcia'nın 10. WTA tekler şampiyonluğunu oldu. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Tam Gemi Şok Denemeleri Wta Spor Haberler

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