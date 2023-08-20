Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı kadınlarda Gauff kazandı
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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvası Cincinnati Masters Tenis Turnuvası finalinde, 19 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff şampiyon oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 turnuvası Cincinnati Masters Tenis Turnuvası finalinde, 19 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff şampiyon oldu.
ABD'deki Cincinnati Masters Tenis Turnuvası, final maçıyla tamamlandı.
Kadınlarda dünya 7 numarası Gauff, 17 numaralı seribaşı 26 yaşındaki Çek raket Karolina Muchova'yı 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek organizasyonda zafere ulaştı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor