Çınarcık Carbon Fitnes Kick Boks Takımı Sporcusu Halit Sincar Başkan Numan Soyer'i Ziyaret Etti

Dünya Kupası müsabakalarında 'Low Kick' branşında 3'üncülüğü elde eden Halit Sincar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret ederek müsabakalara katılmasındaki desteğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Soyer de her zaman sporcuların yanında olduklarını belirterek, antrenör İsmail Necdet Köken'e teşekkür etti.

Çınarcık Carbon Fitnes Kick Boks Takımı sporcusu olan ve Dünya Kupası müsabakalarında "Low Kick" branşında 3'üncülüğü elde eden Halit Sincar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti.

Sincar, müsabakalara katılmasındaki desteğinden dolayı Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Soyer de her zaman sporcularnı yanında olduklarını belirterek, "Böylesine değerli sporcuları Çınarcık'a kazandıran İsmail Necdet Köken hocamıza, bizlere bu onuru ve mutluluğu yaşatan kick boksun Çınarcık'taki gençlerine bir kez daha teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette, antrenör İsmail Necdet Köken de yer aldı.