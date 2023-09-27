Çin ve Güney Koreli Tenisçiler Arasında Dostluk Rüzgarı
Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çinli tenisçi Zhu Lin ve Güney Koreli tenisçi Han Na Lae, çeyrek final maçının ardından birbirlerini selamladılar.
HANGZHOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin'den Zhu Lin ve Güney Kore'den Han Na Lae arasında oynanan Tek Kadınlar Tenis çeyrek final maçının ardından birbirlerini selamlayan Çinli sporcu Zhu Lin (sağda) ve Güney Koreli sporcu Han Na Lae, 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Meng Chenguang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor