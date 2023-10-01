Haberler

Çin Taipei'den Li Meng-Chu 19. Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Tekerlekli Paten Kadınlar 1000 metre Sprint Turnuvası Finali'nde Çin Taipei'den Li Meng-Chu altın madalya kazandı.

HANGZHOU, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Tekerlekli Paten Kadınlar 1000 metre Sprint Turnuvası Finali'nin ardından düzenlenen ödül törenine katılan altın madalya sahibi Çin Taipei'den Li Meng-Chu (ortada), gümüş madalya sahibi Çin Taipei'den Liu Yi-Hsuan (solda) ve bronz madalya sahibi Güney Koreli Lee Yerim, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Asya Spor Haberler

title