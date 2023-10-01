Çin Taipei'den Li Meng-Chu 19. Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Tekerlekli Paten Kadınlar 1000 metre Sprint Turnuvası Finali'nde Çin Taipei'den Li Meng-Chu altın madalya kazandı.
HANGZHOU, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Tekerlekli Paten Kadınlar 1000 metre Sprint Turnuvası Finali'nin ardından düzenlenen ödül törenine katılan altın madalya sahibi Çin Taipei'den Li Meng-Chu (ortada), gümüş madalya sahibi Çin Taipei'den Liu Yi-Hsuan (solda) ve bronz madalya sahibi Güney Koreli Lee Yerim, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor