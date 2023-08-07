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Çin'in Hong Kong takımı FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler eskrim flöre takımı kategorisinde yapılan ödül töreninde Çin'in Hong Kong takımı altın madalya kazandı. Gümüş madalya Fransız takımının olurken, bronz madalyayı İtalyan takımı elde etti.

CHENGDU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, erkekler eskrim flöre takımı kategorisinde yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Çin'in Hong Kong takımı (ortada), gümüş madalya sahibi Fransız takımı (solda) ve bronz madalya sahibi İtalyan takımı, 7 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Dünya Spor Haberler

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