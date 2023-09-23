Çin'in Hangzhou kentinde 19. Asya Oyunları başladı

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 19. Asya Oyunları, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in açılışını yaptığı törenle resmen başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda düzenlenen açılış törenine katılarak, 19. Asya Oyunları'nın açılışını yaptı. Atletlerin geçit töreni ve meşale yakma töreni dahil 15 bölümden oluşan açılış töreninde sanatçılar görkemli performanslar sergiledi. Açılış törenine, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meshal el Ahmed el Caber el Sabah, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ve Malezya Meclis Başkanı Cohari bin Abdül katıldı.

Dört yılda bir düzenlenen Asya Oyunları'nın bu yılki resmi sloganı 'İçtenlikle, @Gelecek' olarak belirlenirken, 45 ülkeden 12 binin üzerinde atlet 40 spor dalındaki müsabakalarda yarışacak.

Öte yandan, bu yılki organizasyonun ilk kez 1951 yılında düzenlenen oyunlar tarihindeki en büyük organizasyon olacağı kaydedildi.

Xi: "Spor aracılığıyla barış ilerletilmeli"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'e gelen ülke liderleri onuruna bugün bir yemek verdi. Xi, yaptığı konuşmada, sporun ülkeler ve halklar arasında barış, dayanışma ve kapsayıcılığın ilerletilmesindeki rolünü vurguladı. Xi, Asya ülkelerinin iyi komşuluk ve karşılıklı fayda arayışında bulunarak, Soğuk Savaş zihniyetini ve bloklar arası çatışmaları reddetmesi ve Asya kıtasını dünya barışı için bir çapa haline getirmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Çin, oyunlara 3. kez ev sahipliği yaparken, geçtiğimiz yıl eylül ayında düzenlenmesi planlanan oyunlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Asya Oyunları, 1990 yılında Pekin'in, 2010 yılında da Guangzhou'nun ev sahipliğinde düzenlenmişti. - PEKİN