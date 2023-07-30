Çin'in Dünya Üniversite Oyunları'ndaki Organizasyonu Övgü Aldı

Türkiye ve Kenya'nın sporcuları ve spor yetkilileri, Çin'in dünyaya çok iyi organize edilmiş ve dost canlısı bir Dünya Üniversite Oyunları sunduğunu vurguladı.

Türkiye ve Kenya'nın sporcuları ve spor yetkilileri, Çin'in dünyaya çok iyi organize edilmiş ve dost canlısı bir Dünya Üniversite Oyunları sunduğunu vurguladı.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın resmi açılışı Cuma günü akşam saatlerinde Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirildi.

Milli atıcılık sporcusu Şevval İlayda Tarhan, Dong'an Gölü Spor Parkı Stadyumu'nda düzenlenen açılış törenine hayran kaldığını ve törenden çok etkilendiğini söyledi.

SES 1 (Türkçe): ŞEVVAL İLAYDA TARHAN, Milli atıcılık sporcusu:

"Gerçekten çok büyük, çok da güzel organize edilmiş bir açılış töreniydi. İnsana, spora saygının önemi tamamen belli oluyordu. Çok da güzeldi gerçekten. Hepimiz bayıldık. Çok da hayran kaldık açıkçası."

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, açılış töreninin son derece iyi hazırlanmış olduğunu söyledi.

SES 2 (Türkçe): MEHMET GÜNAY, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı:

"Geçmiş kültürlerini ama bununla birlikte de geleceğe olan yansımalarını, vizyonlarını görmüş olduk. Son derece güzel hazırlanmıştı görseller. Hem modern sanatlar kullanılmış hem de geleneksel formlardan, geleneksel biçimlerden yararlanılmış. Son derece memnun edici. Bizler de keyifle izledik, takdir ettik."

Milli okçu Samet Ak, Chengdu'daki dost canlısı atmosferden memnun kaldığını söyledi.

SES 3 (Türkçe): SAMET AK, Milli okçu:

"Odada çok güzel hediyeler vermişler. Buraya ait, burayı temsil eden hediyeler vermişler çoğunlukla. Zaten Çin halkı çok saygılı insanlar. Çok cana yakın davranıyorlar, çok misafirperver davrandılar. En ufak bir şeyde bile yardım etmeye çalışıyorlar. Sürekli bizimle iletişim halindeler zaten. Her yerde sürekli bize yardım ediyorlar."

Kenya Üniversiteleri Atletizm Federasyonu Başkanı Paul Tuitoek, açılış töreninin çok iyi organize edildiğini ve Kenya'nın ve diğer ülkelerin bundan ders çıkarabileceğini söyledi.

SES 4 (İngilizce): PAUL TUITOEK, Kenya Üniversiteleri Atletizm Federasyonu Başkanı:

"Tören, son derece renkli ve iyi organize edilmişti ve teknoloji, katılımcılar ve ortam açısından eşsizdi. Bu törenin tamamen kendi sınıfında, son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum. Dünya Üniversite Oyunları'ndan ve açılış töreninden çok şey öğrenebiliriz ve diğer ülkelerin de Chengdu'nun yerel organizasyon komitesinden öğreneceği şeyler var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)